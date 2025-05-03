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Петербургский дневник

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Петербургская полиция проверяет обстоятельства вооруженного конфликта на Новоколомяжском проспекте

Петербургская полиция проверяет обстоятельства вооруженного конфликта на Новоколомяжском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 2 мая в полицию Приморского района поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним обратился мужчина с травматическим ранением руки.

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