Петербургская полиция проверяет обстоятельства вооруженного конфликта на Новоколомяжском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 2 мая в полицию Приморского района поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним обратился мужчина с травматическим ранением руки.
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