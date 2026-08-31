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Джон Гальяно отказался от Met Gala в свою честь после того, как еврейское сообщество потребовало "отменить" его

Джон Гальяно отказался от Met Gala в свою честь после того, как еврейское сообщество потребовало "отменить" его

65-летний дизайнер Джон Гальяно, который ранее был "отменён" в модной индустрии за антисемитские высказывания, отказался от личной выставки в Метрополитен-музее и Met Gala в свою честь после массовой критики и скандала с еврейскими общинами.

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