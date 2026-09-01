Путин: для Армении есть плюсы от признания Карабаха частью Азербайджана

Признание армянским руководством Нагорного Карабаха частью Азербайджана несет плюсы для Армении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
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