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Регионы России

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Путин назвал повышение рождаемости главным вызовом для России

Путин назвал повышение рождаемости главным вызовом для России

Повышение рождаемости является одним из главных вызовов для России. Об этом 3 сентября 2026 года заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

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