Наиль Хайруллин: вожатых для работы с молодежью в ЯНАО станет больше в два раза

В ЯНАО в два раза намерены увеличить вожатские кадры для работы с детьми. С 1 января 2025 года для этого выделят дополнительные ставки: от тех, кто желает работать с молодежью, ждут резюме, сообщил Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики ЯНАО.