ВС РФ вошли в село Шевченко под Курахово, заняв территории между Сонцовкой и Старыми Тернами Российские войска продолжают наступление на Кураховском направлении.
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ВС РФ вошли в село Шевченко под Курахово, заняв территории между Сонцовкой и Старыми Тернами Российские войска продолжают наступление на Кураховском направлении.
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