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В Оренбургской области введен режим ЧС из-за лесного пожара

В Оренбургской области введен режим ЧС из-за лесного пожара

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий» Мощный пожар в Оренбургской области по состоянию на ночь 8 сентября охватил несколько населенных пунктов.

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