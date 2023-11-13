Мифы о кофе, в которые пора перестать верить

Кофейная культура в России в последние годы развивается с колоссальной скоростью. Вместе с этим растет и качество напитка: профессиональное оборудование, свежеобжаренный кофе, фермерское молоко и натуральные добавки — всё это делает каждую чашку кофе особенной.