Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахта

В 1944 году на базе Panzer IV стали появляться разнообразные зенитные самоходные установки. Несмотря на то, что все эти ЗСУ отвечали требованиям вермахта, они обладали различными существенными недостатками, касающимися, в первую очередь, защиты экипажа, плотности и мощности огня.