Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением перед конгрессом. Он сконцентрировался на внутренней политике, планах по расширению территории США, а конфликт на Украине упомянул только в конце.
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