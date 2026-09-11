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Царьград

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Во Владимире высадят лиственницы и создадут цветники

Во Владимире высадят лиственницы и создадут цветники

Во Владимире продолжаются работы по осеннему озеленению: городские службы высаживают деревья и создают новые клумбы.

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