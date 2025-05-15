В Петербурге откроется третья ярмарка современного искусства PAF

В мероприятии примут участие художники из ЮАР, Грузии, Германии, Таиланда и России. В пространстве «Севкабель-порт» в Санкт-Петербурге открывается третья ярмарка современного искусства Port Art Fair (PAF).
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