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CNN: Космический мусор остановит исследования вселенной и разрушит спутниковую связь

CNN: Космический мусор остановит исследования вселенной и разрушит спутниковую связь

Учёные обратили внимание на проблему стремительно растущей в космосе горы мусора.Профессор Аризонского университета Вишну Редди отмечает, что количество космического мусора за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии.

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