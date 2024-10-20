Мармелад для диабетиков изобрели в России

Он обладает повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом Способ производства мармелада с соком княженики, сиропом топинамбура и спирулиной запатентовали в Омском государственном аграрном университете им.
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