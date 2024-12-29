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Конте об 1:0 с «Венецией»: «Игра была как будто проклята. «Наполи» доминировал во владении, нанес 25 ударов, не забил пенальти. Я бы не удивился, если бы мы даже проиграли»

«Обидно, что подошли к последней десятиминутке при счете 0:0, ощущалось, будто игра была проклята. Мы доминировали во владении, нанесли 25 ударов по воротам, не реализовали пенальти и попали в штангу.

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