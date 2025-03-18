Экономист Ордов объяснил, когда ждать понижения ключевой ставки

Эксперт высказался о замедлении инфляции в России В начале лета произойдет замедление инфляции, вслед за этим у ЦБ не останется ничего другого, как перейти к снижению ключевой ставки, сообщил радио Sputnik директор Высшей школы финансов РЭУ им.
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