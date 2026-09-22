Такой день. Дата начала отопительного сезона и мнения экспертов о результатах выборов

О главных событиях региона 22 сентября Прошедшее голосование отразило желание элитных кругов ничего не менять, что может обернуться серьезными испытаниями для страны, считают эксперты.
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