Бывший вице-президент США Пенс: у меня не было права отменять результаты выборов

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе выступления на мероприятии Federalist Society, что он не имел права отменять результаты президентских выборов в стране, состоявшихся в ноябре 2020 года.
Популярные статьи
- «Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка»: профессор Соловей уверен, что Россия «от балды» выдвинула Западу ультиматум
- Смертельно больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)
- Тель-Авив ДOБOMБИЛCЯ! Израиль умоляет Россию выключить РЭБы в Сирии (2022)
Свежие комментарии