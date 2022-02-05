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Бывший вице-президент США Пенс: у меня не было права отменять результаты выборов

Бывший вице-президент США Пенс: у меня не было права отменять результаты выборов

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе выступления на мероприятии Federalist Society, что он не имел права отменять результаты президентских выборов в стране, состоявшихся в ноябре 2020 года.

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