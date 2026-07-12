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Белый дом назначил астрофизика Ави Лёба главой нового научного совета по изучению НЛО

Белый дом назначил астрофизика Ави Лёба главой нового научного совета по изучению НЛО

Его задача — изучать неопознанные аномальные явления на основе проверяемых данных, а не свидетельских рассказовАдминистрация США сформировала новый Научный консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений (UAP, Unidentified Anomalous Phenomena), который возглавил астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб (Avi Loeb).

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