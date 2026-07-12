Белый дом назначил астрофизика Ави Лёба главой нового научного совета по изучению НЛО

Его задача — изучать неопознанные аномальные явления на основе проверяемых данных, а не свидетельских рассказовАдминистрация США сформировала новый Научный консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений (UAP, Unidentified Anomalous Phenomena), который возглавил астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб (Avi Loeb).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии