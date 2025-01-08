Российский астроном сообщил о космических угрозах в 2025 году

Большинство угроз, которые приходят из космоса, не опасны, но могут создать проблемы, сообщил в эксклюзивном интервью «Известиям» директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.