Авторы Mortal Kombat 1 показали нового персонажа и его фаталити Студия NetherRealm опубл...

Авторы Mortal Kombat 1 показали нового персонажа и его фаталитиСтудия NetherRealm опубликовала трейлер Mortal Kombat 1, посвящённый Куан Чи — новому платному персонажу, который станет доступен обладателям дополнения Kombat Pack уже 14 декабря.
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