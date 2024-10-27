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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Не очень чистый пилотаж Ферстаппена. Я был готов к чему-то такому»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями после завоевания второго места на Гран-при Мехико. Норрис уступил лишь гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу и после финиша оценил пилотаж своего соперника Макса Ферстаппена – представитель «Ред Булл» получил два десятисекундных штрафа.

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