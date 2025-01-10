Британский миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд и пропал

Британский миллионер Грег Карповски, являющийся основателем финтех-компании Stenn Technologies, исчез с публичного поля после сообщения своим сотрудникам о том, что его оценивавшийся два года назад почти в $1 млрд бизнес рухнул.
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