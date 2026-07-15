Аналитик Санина призвала в случаях принуждения к увольнению фиксировать происходящее

Принуждение к увольнению — это не просто просьба работодателя, а возможное нарушение трудовых прав. В таких случаях важно не поддаваться давлению, не торопиться с подачей заявления и начинать документировать все события, уточнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.