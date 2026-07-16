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Помните? Конечно помните

Помните? Конечно помните

Пьер Ришар, бедняга, не знал, что платье его партнерши по фильму 1972 года "Высокий блондин в черном ботинке" Мирей Дарк будет вот таким вот, поэтому удивление, восхищение и всё остальные эмоции не играл, а пережил их на самом деле.

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