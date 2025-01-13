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62ИНФО | Новости Рязани

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Сотни рязанских домов остались без воды 13 января

Сотни рязанских домов остались без воды 13 января

Во время отключения сотрудники «Водоканала» будут ремонтировать водопровод. Ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: улица Сельских Строителей дома №№ 4г, 4ж, 4з, 5в, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3; 4-й Новопавловский проезд дом № 12; ул.

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