Сотни рязанских домов остались без воды 13 января

Во время отключения сотрудники «Водоканала» будут ремонтировать водопровод. Ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: улица Сельских Строителей дома №№ 4г, 4ж, 4з, 5в, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3; 4-й Новопавловский проезд дом № 12; ул.