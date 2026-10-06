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Около 700 БПЛА атаковали Москву и область, есть жертвы и разрушения

Около 700 БПЛА атаковали Москву и область, есть жертвы и разрушения

С ночи 6 октября Москва и область находятся под массированной атакой беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще шесть пострадали.

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