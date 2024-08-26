БАПОР продолжило гуманитарные операции в Газе, несмотря на сложности организации

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает свою гуманитарную деятельность в секторе Газа, несмотря на трудности, с которыми сталкивается организация .
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