Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»

Уважаемый,не один из них!А единственный из них,достойный быть Президентом Российской Федерации!!!И единственный во всем Мире,именно такой какой есть!!Лучший Президент Мира!!!🇷🇺

Как будто раньше у него не было карт-бланша. :-) Полного в том числе.

АА

Андрей Алферов

Полный карт-бланш,это 99% явка и 99% за него. Вот тогда бы состоялся,но референдум о доверии! А пока получается, что приблизительно 27 миллионов дебилов не пришло голосовать,а порядка 10 миллионов голосовали за врагов. Ведь в условиях СВО перевыборы Главнокомандующего, это бред! Вернее замысел врагов, который сработал.