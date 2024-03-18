Президентские выборы-2024 обновили сразу несколько рекордов - по числу голосов в поддержку Владимира Путина, по отрыву лидера гонки от следующего кандидата, по явке избирателей.
Результаты выборов «дают Президенту полный карт-бланш на любые решения в стране»
Комментарии
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Светлана Позднякова
Уважаемый,не один из них!А единственный из них,достойный быть Президентом Российской Федерации!!!И единственный во всем Мире,именно такой какой есть!!Лучший Президент Мира!!!🇷🇺
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11 час.
Леонид
Как будто раньше у него не было карт-бланша. :-) Полного в том числе.
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9 час.
АА
Андрей Алферов
Полный карт-бланш,это 99% явка и 99% за него. Вот тогда бы состоялся,но референдум о доверии! А пока получается, что приблизительно 27 миллионов дебилов не пришло голосовать,а порядка 10 миллионов голосовали за врагов. Ведь в условиях СВО перевыборы Главнокомандующего, это бред! Вернее замысел врагов, который сработал.
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8 час.
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