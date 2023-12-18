Санду: «Будущее Республики Молдова может быть только в великой европейской семье»

Светлое и мирное будущее Республики Молдова может быть только в великой европейской семье. С таким же посланием выступила президент Республики Молдова Майя Санду на мероприятии «Празднуем европейскую Молдову», организованном в контексте принятого 14 декабря решения Европейского совета о начале переговоров о вступлении Молдовы.
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