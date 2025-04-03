Русский компас Угабуга. Фото: тг-канал "Мигрантам.Net". Пока не умер. Воспитатели нового поколения не понимают по-русски, заражают и теряют детей.
Носитель иностранного языка и палочки Коха работал в детсаду…
Комментарии
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Иван Ураганов
Вот тебе и иностранные специалисты с палочкой коха и не белмеса не понимающие по русски.Правильной дорогой идёте господа чиновники!!!!
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17 час.
ninikooo Митусова
А директора отстранили на месяц и 5 дней, а потом она снова будет принимать на работу туберкулезниковм и носителей ВИЧа??
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16 час.
Галина Друзина
А что тут скажешь - просто афигеть. Надо, чтоб дети чинуш ходили в такие садики.
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15 час.
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