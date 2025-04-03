Носитель иностранного языка и палочки Коха работал в детсаду…

Иван Ураганов Вот тебе и иностранные специалисты с палочкой коха и не белмеса не понимающие по русски.Правильной дорогой идёте господа чиновники!!!!

ninikooo Митусова А директора отстранили на месяц и 5 дней, а потом она снова будет принимать на работу туберкулезниковм и носителей ВИЧа??