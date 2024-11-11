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Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть

Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть

10 ноября биткоин обновил исторический рекорд, торгуясь по цене в 81 тысячу долларов за 1 монету. Ходят слухи, что не последнюю роль в этом ралли сыграла некая таинственная страна — об этом заявил Дэвид Бейли, один из советников по криптовалютам.

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Комментарии
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Igor Shumarin
А разве биткоин это монета? Он, вроде так и существует в электронно цифровом виде.
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12 час.
ГИ
Геннадий Исаков
биткоин - это условная криптограмма, набор символов, пустышка. Она ничего не стоит. Но люди разгоняют стоимость пустышки, чтоб потом сорвать на дураках приличный куш.
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12 час.

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