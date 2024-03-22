ВКС РФ наносят массированный дар по Украине

Вик Норд

Давно Вас сук нужно в каменный век отправлять,Вы нам доказали,что вы недостойны русского строя,как и не заслужили советскую власть,Украина это конгломерат ворья,хамов,и презренных предателей,не вызывающих и сочувствия.