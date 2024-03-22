ВКС РФ утром 22 марта наносят массированный удар по целям на Украине. На Украине заявляют о пусках ракет с 13 бортов Ту-95 мс.
ВКС РФ наносят массированный дар по Украине
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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1 д.
Вик Норд
Давно Вас сук нужно в каменный век отправлять,Вы нам доказали,что вы недостойны русского строя,как и не заслужили советскую власть,Украина это конгломерат ворья,хамов,и презренных предателей,не вызывающих и сочувствия.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Передышки нельзя давать долбить по полной фашистскую сволочь!!!
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10 час.
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