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Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику

Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику, заявила, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.

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