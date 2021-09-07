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Радар ммс: система Касатка — искусственный интеллект для военной авиации России

Радар ммс: система Касатка — искусственный интеллект для военной авиации России

Участники международного форума "Армия-2021", который прошел в подмосковном парке "Патриот" с 22 по 28 августа, соревновались в стремлении продемонстрировать перспективные технологии и разработки военного, гражданского и двойного назначения.

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