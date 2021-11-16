Россия потратит ₽1 млрд на установку государственных флагов у школ

FiNE-NEWSПолитикаРоссия потратит ₽1 млрд на установку государственных флагов у школПравительство внесло в Госдуму поправку к законопроекту о федеральном бюджете на 2022–2024 годы, согласно которой.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей РузмановОпять фейк-ньюс. Места для установки флагов в школах, как и в других административных зданиях, подготовлены ещё с советских времён. А в новых зданиях - на стадии строительства. Хватить вратьОтветить17 час.
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