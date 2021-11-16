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Россия потратит ₽1 млрд на установку государственных флагов у школ

Правительство внесло в Госдуму поправку к законопроекту о федеральном бюджете на 2022–2024 годы, согласно которой.

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Сергей Рузманов
Опять фейк-ньюс. Места для установки флагов в школах, как и в других административных зданиях, подготовлены ещё с советских времён. А в новых зданиях - на стадии строительства. Хватить врать
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