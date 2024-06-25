Как вернуть WordPad в Windows 11 после его удаления

Недавно пользователи Windows 11 столкнулись с неприятным сюрпризом - текстовый редактор WordPad, который был частью системы с момента ее первого выпуска в 1995 году, внезапно исчез после обновления до версии 24H2.
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