Миллеровские полицейские во время непогоды помогли водителю заглохшего на трассе КамАЗа

Наряд сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Миллеровскому району в составе командира отделения старшего лейтенанта полиции Артёма Дудника и государственного инспектора БДД старшего лейтенанта полиции Фёдора Зеленкевича, находясь на маршруте патрулирования, заметил на 27 километре автодороги Миллерово – Вешенская гружённый пиломатериалами автомобиль КамАЗ, который стоял во время непогоды на обочине дороги.