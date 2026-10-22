В перечень вошли организационные, санитарные и гигиенические мероприятия, призванные снизить риски распространения инфекции в организованных детских коллективах В детских садах для предотвращения ОРВИ регулярно выполняются такие мероприятия, как уборка, проветривание и дезинфекция поверхностей.