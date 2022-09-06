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Инвестиции оценят со второй попытки // В суд повторно направлено дело бывшего гендиректора Российской венчурной компании

Инвестиции оценят со второй попытки // В суд повторно направлено дело бывшего гендиректора Российской венчурной компании

Материалы уголовного дела бывшего генерального директора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, вновь вернулись для рассмотрения по существу в Таганский суд Москвы.

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