Kan China: глава МИД Китая необычно повёл себя во время переговоров с Лавровым

Китайские эксперты обратили внимание на последние телефонные переговоры Лаврова и Ван И. В среду между главой МИД России Сергеем Лавровым и китайским коллегой Ван И состоялись телефонные переговоры, в ходе которого была проведена оценка основных итогов взаимодействия двух государств в 2023 году.