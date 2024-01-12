Kan China: глава МИД Китая необычно повёл себя во время переговоров с Лавровым

Китайские эксперты обратили внимание на последние телефонные переговоры Лаврова и Ван И. В среду между главой МИД России Сергеем Лавровым и китайским коллегой Ван И состоялись телефонные переговоры, в ходе которого была проведена оценка основных итогов взаимодействия двух государств в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии