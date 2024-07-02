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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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15 тыс. ускорителей на один ЦОД: Alibaba Cloud рассказала о сетевой фабрике, использ...

15 тыс. ускорителей на один ЦОД: Alibaba Cloud рассказала о сетевой фабрике, использ...

15 тыс. ускорителей на один ЦОД: Alibaba Cloud рассказала о сетевой фабрике, используемой для обучения ИИAlibaba Cloud раскрыла ряд сведений технического характера, касающихся сетевой инфраструктуры и устройства своих дата-центров, занятых обработкой ИИ-нагрузок, в частности, обслуживанием LLM.

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