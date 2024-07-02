15 тыс. ускорителей на один ЦОД: Alibaba Cloud рассказала о сетевой фабрике, использ...

15 тыс. ускорителей на один ЦОД: Alibaba Cloud рассказала о сетевой фабрике, используемой для обучения ИИAlibaba Cloud раскрыла ряд сведений технического характера, касающихся сетевой инфраструктуры и устройства своих дата-центров, занятых обработкой ИИ-нагрузок, в частности, обслуживанием LLM.