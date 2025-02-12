Акцию «Один день с инспектором ПДН» провели общественники и студенты в Новобурасском районе Саратовской области

Студенты Базарно-Карабулакского филиала агротехникума из р.п. Новые Бурасы вместе с представителями Общественного совета при МО МВД России «Базарно-Карабулакский» и ветеранской организации побывали в гостях в отделении полиции № 2 в составе межмуниципального отдела.