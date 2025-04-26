Дело автора постов о «Крокусе» Николая Конашенка поступило в военный суд

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге заявил, что в него поступило уголовное дело автора скандальных постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка* об оправдании терроризма.
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