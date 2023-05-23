Газета Труд

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9-е Китайско-российские молодежные игры открылись в Чунцине

9-е Китайско-российские молодежные игры открылись в Чунцине

Девятые Китайско-российские молодежные игры открылись в городе Чунцин на юго-западе Китая. Как сообщает агентство «Синьхуа», на торжественной церемонии открытия присутствовали член Госсовета КНР Шэнь Ицинь и министр спорта России Олег Матыцин.

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