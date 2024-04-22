Совершенно новый полноприводный внедорожник Haval H9 прибыл к дилерам. Опубликованы живые фото

Совершенно новый Haval H9 от компании Great Wall Motor появился у дилеров в Китае. Ожидается, что автопроизводитель объявит более подробную информацию о новом Haval H9, включая дату запуску и цену, на Пекинском автосалоне, который откроется 25 апреля.
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