В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов отметил 100-летний юбилей. Михаил Числов воевал в битве на Курской дуге и был задействован во множестве операций.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов отметил 100-летний юбилей. Михаил Числов воевал в битве на Курской дуге и был задействован во множестве операций.
Свежие комментарии