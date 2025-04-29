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Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку беспилотников

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку беспилотников

Ранее министерство обороны России сообщило об уничтожении над Рязанской областью 11 вражеских БПЛА.Во время сегодняшней ночной атаки беспилотников на Рязанскую область, по предварительным данным, пострадавших и материального ущерба не было.

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