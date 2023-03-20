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Поэт Александр Городницкий поделился воспоминанием о блокадном Ленинграде

А также рассказал о своём состоянии после трёх операций. Поэт Александр Городницкий, который накануне отметил 90-летний юбилей, поделился воспоминанием из детства о блокадном Ленинграде, а также рассказал о самочувствии после трёх операций за год.

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