Поэт Александр Городницкий поделился воспоминанием о блокадном Ленинграде

А также рассказал о своём состоянии после трёх операций. Поэт Александр Городницкий, который накануне отметил 90-летний юбилей, поделился воспоминанием из детства о блокадном Ленинграде, а также рассказал о самочувствии после трёх операций за год.
А также рассказал о своём состоянии после трёх операций. Поэт Александр Городницкий, который накануне отметил 90-летний юбилей, поделился воспоминанием из детства о блокадном Ленинграде, а также рассказал о самочувствии после трёх операций за год.
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