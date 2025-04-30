Политика как он...
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Политика как она есть

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Тур Веры Брежневой по странам СНГ оказался на грани провала

Тур Веры Брежневой по странам СНГ оказался на грани провала

Тур Веры Брежневой по странам СНГ может обернуться провалом, передаёт Telegram-канал Shot. Всё дело в том, что на последних концертах в Узбекистане и Казахстане экс-солистка «ВИА гры» едва ли собрала половину зала.

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