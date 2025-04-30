Тур Веры Брежневой по странам СНГ оказался на грани провала

Тур Веры Брежневой по странам СНГ может обернуться провалом, передаёт Telegram-канал Shot. Всё дело в том, что на последних концертах в Узбекистане и Казахстане экс-солистка «ВИА гры» едва ли собрала половину зала.
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